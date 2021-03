Alghero: primo incontro tra la Fipe e l'amministrazione comunale

Il neocostituito coordinamento cittadino FIPE – Confcommercio, in rappresentanza dei pubblici esercizi associati nel Comune di Alghero, nei giorni scorsi ha incontrato il Sindaco Conoci, l’Assessora al Bilancio Giovanna Caria, l’Assessora alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro, l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis e l’Assessore competente in materia di Turismo Marco Di Gangi, per affrontare le tematiche e le annose problematiche che caratterizzano il comparto.





La richiesta di Alessandro Pesapane, Coordinatore cittadino FIPE – Confcommercio - insieme al Presidente Territoriale di Alghero, Massimo Cadeddu - nel primo incontro ufficiale con l’Amministrazione comunale algherese è stata essenziale e molto chiara: l’avvio di un processo di coinvolgimento attivo e fattivo e di uno scambio continuo tra il Comune di Alghero ed il comparto dei pubblici esercizi, su tutti i temi e le scelte che vanno ad impattare sulle imprese del settore.





I temi sul tavolo sono tanti: dal regolamento del suolo pubblico che necessita di regole chiare e certe; alla Tari, ritenuta sproporzionata rispetto al periodo di effettiva fruizione del servizio; alla collocazione degli ecobox; al decoro urbano fino ad arrivare alla programmazione, nell’ottica di uno sviluppo del settore anche a fini turistici per una pronta ripartenza alla fine di questo drammatico periodo.





Il Sindaco e gli Assessori hanno manifestato forte apprezzamento per la costituzione del Coordinamento Fipe – Confcommercio della Città di Alghero, che rappresenta un valido interlocutore col quale confrontarsi.

Il Coordinamento Fipe – Confcommercio nei prossimi giorni presenterà un documento ufficiale all’Amministrazione comunale, che riassume le priorità da affrontare.





Per ogni informazione di dettaglio, le imprese della ristorazione e dell’intrattenimento possono contattare gli uffici di Alghero di Fipe - Confcommercio: tel. 079951867 – daniela.deriu@confcommercio.sassari.it