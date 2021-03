Bonarcado: viscere di animale sul cancello del sindaco - La solidarietà del presidente Pais

Un piano dovuto e supportato da provvedimenti legislativi ma che sembra non essere condiviso da qualcuno e non certo per fatti ideali. Sul grave episodio interviene il presidente del consiglio regionale Michele Pais. “L’atto intimidatorio messo a segno contro il primo cittadino di Bonarcado è un gesto gravissimo che merita una condanna ferma e decisa”.





Dopo aver espresso al sindaco la solidarietà di tutto il consiglio regionale, Pais aggiunge: "“Ancora una volta l’amministratore di questo comune in provincia di Oristano è il destinatario di atti incivili che hanno come unico obiettivo l’ intimidazione. Sono certo che il sindaco Pinna proseguirà la sua azione amministrativa per rispondere alle esigenze dei suoi cittadini in attesa che le forze dell’ordine assicurino alla giustizia gli autori di questo gesto che tenta di minare la legalità e la sicurezza”.

Sul cancello che introduce alla campagna del sindaco di Bonacardo, Francesco Pinna, qualcuno ha appeso la carcassa di un animale. Un messaggio, e non è la prima volta, chiaramente intimidatorio che potrebbe risalire a una decisione che l'amministrazione comunale sta adottando in merito al piano di valorizzazione delle terre civiche.