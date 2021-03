Dramma della solitudine nel centro storico di Alghero: trovato morto un 74enne

Da diversi giorni non lo vedevano in giro, il solito bar, il negozietto di alimentari, gli amici sulla panchina del porto. Qualcuno ha dato l'allarme e sono arrivati i Vigili del Fuoco dal distaccamento di via Napoli, che erano attesi dalla Polizia e da una pattuglia di Vigili Urbani.





I Vigili del Fuoco hanno ripetutamente bussato alla porta dell'abitazione di un 74enne algherese, in via Principe Umberto, nel cuore del centro storico algherese.





Ma nessuno ha aperto: hanno sfondato la porta e lo hanno trovato ormai cadavere. Sarà il medico legale a stabilire quando è morto e quali sono state le cause.