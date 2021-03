Sassari: nigeriano minaccia un anziano del centro storico - Interviene la Lega

Sul posto sono accorse un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Il grave episodio, non nuovo nel centro storico sassarese, è ripreso dalla coordinatrice della sezione Lega di Sassari, Marina Puddinu . "La situazione della sicurezza in città -afferma- peggiora di giorno in giorno specialmente nella vecchia Sassari. Ci chiediamo quale sia la posizione del Sindaco, troppo distante dai problemi reali. Ad oggi nulla è stato fatto su questo tema e non possiamo certo permettere che la città diventi preda di balordi.





Come Lega vogliamo che i sassaresi siano tranquilli di vivere la città e di poter tornare alle proprie famiglie senza correre il rischio di aggressioni". Ad intervenire sul fatto anche Angelo Cubeddu, responsabile organizzativo provinciale del partito e il consigliere comunale Lega Francesco Ginesu "nessuno ci ha mai voluto ascoltare, ma la Lega da sempre ha parlato di sicurezza, in particolare per le periferie ed il centro storico, nel nostro programma per le comunali del 2019 avevamo inserito tra i vari punti la videosorveglianza".



Il gruppo Lega città di Sassari, esprimendo piena solidarietà alla vittima dell’aggressione, invita ancora una volta il Sindaco ad un dialogo con chi vuole dare maggiore peso alla tematica della sicurezza in città specialmente dopo che l’opposizione ha presentato specificazioni per l’installazione di videocamere in città.

Un residente del centro storico di Sassari, Costanzo Salis, di 68 anni, nella tarda serata di sabato è stato minacciato con un collo di bottiglia rotto, utilizzato come arma, dopo aver ripreso un immigrato di origini nigeriane colto in flagrante mentre gettava per strada una lattina di birra. Il peggio è stato scongiurato da un gruppo di giovani senegalesi che è intervenuto in difesa del residente sassarese.