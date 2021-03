Cronaca Alghero: aperto il passaggio ciclo pedonale sul ponte di Fertilia

Dopo questo primo passo per restituire un minimo di viabilità da e per la borgata giuliana, l’impresa procederà ora alla verifica delle parti di sostegno su cui alloggeranno le nuove passerelle. Non appena questo lavoro di verifica sarà ultimato (entro circa un mese) il ponte sarà riaperto al traffico completamente, in attesa dell’arrivo delle nuove passerelle con elementi di pavimentazione in resina poliestere antisdrucciolo che dovranno essere montate previa chiusura al traffico totale, ma questa volta con minor durata.