Alghero: sovralluogo dell'amministrazione nei cantieri in corso - Ponte Serra, Ponte di Fertilia e Micronido alla Pietraia

Ultimato lo smontaggio delle vecchie passerelle in legno, da lunedì sarà tracciato un percorso che consente il transito a ciclisti e pedoni mentre l’impresa procederà alla verifica delle parti di sostegno su cui alloggeranno le nuove passerelle. Non appena questo lavoro di verifica sarà ultimato ( entro circa un mese ) il ponte sarà riaperto al traffico completamente, in attesa dell’arrivo delle nuove passerelle con elementi di pavimentazione in resina poliestere antisdrucciolo che dovranno essere montate previa chiusura al traffico totale, ma questa volta con minor durata.





La costruzione del Micronido della scuole della Pietraia, infine. Le opere appaltate nel Luglio scorso procedono con evidenti risultati. La struttura, che costerà 450 mila euro e che ospiterà 19 bimbi sotto i tre anni, comincia a prendere forma. “Un servizio importantissimo e di qualità per il quartiere, al quale, con questa iniziativa, forniamo risposte fondamentali in un settore prioritario come quello della famiglia”, ha detto oggi il Sindaco nella visita al cantiere. Grandi vetrate, comfort, uso degli spazi all’aria aperta, sono le caratteristiche dell’opera che si inserisce nell’area dove sorge la scuola elementare e la scuola materna del quartiere. Il cronoprogramma delle opere prevede la consegna dell’opera entro la fine dell’estate 2021.

Una verifica sullo stato dei lavori è stata effettuata sul Ponte Serra, dove sono stati montati i tiranti che sorreggono la struttura. Grossi cavi d’acciaio che tengono in tensione il ponte e che ora consentono di passare alla fase successiva. Da lunedì infatti l’impresa esecutrice delle opere inizia il montaggio di tutti i ponteggi indispensabili per la realizzazione dei lavori di tipo edile e di carpenteria. Sopralluogo anche sul Ponte di Fertilia. Lunedì sarà aperto il traffico ciclopedonale.