Dalla Nurra condivisione per il Distretto Rurale Alghero

"Parte il percorso per la costituzione della agenzia di sviluppo e noi accogliamo il suo avvio con grande emozione e spirito costruttivo". Lo sostiene Tiziana Lai, presidente del Comitato Nurra che ricorda: "Abbiamo lavorato sodo per lo sviluppo del territorio negli anni passati con progetti lungimiranti come #Mondorurale ed Emozioni di Primavera, che hanno portato eccellenti risultati per la promozione del territorio delle borgate e delle nostre aziende, e siamo convinti che oggi sia più che mai necessario unire tutte le forze per attuare ogni azione necessaria a risollevare il territorio dalla grande crisi economica che stiamo affrontando e che affronteremo per i prossimi anni.





Il progetto del Distretto Rurale - aggiunge - è una grande opportunità per il nostro territorio perché attraverso questo innovativo strumento di progettazione territoriale si ha una nuova ed evoluta visione di agricoltura che deve passare attraverso nuove connessioni con cultura, turismo e ambiente. Da non trascurare poi che il principio fondante del Distretto Rurale è la partecipazione attiva delle strutture sociali e dei portatori di interesse del territorio, argomenti a noi più che cari e per i quali ci siamo sempre battuti in prima linea. Possiamo quindi dire che non vediamo l'ora di iniziare con i tavoli di confronto - conclude - e che invitiamo tutti a partecipare al primo dei sei incontri che si terrà giovedì 4 marzo alle 17 nel Salone Sociale di Guardia Grande o in modalità streaming come da comunicazione del Sindaco di Alghero."