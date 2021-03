Sassari: convocato per domani il consiglio comunale

Mozione del consigliere Andria su "Sostegno alla proposta del Sindaco, di interesse regionale, finalizzata all’adeguamento della rete di collegamenti tra i porti e gli aeroporti dell’isola cosi come tra i centri di maggior concentrazione urbana, sociale e di servizi"; Ordine del giorno del Consigliere Daniele Deiana su "Costituzione di un sistema organizzativo e di rigenerazione urbana come il Town Center Management”; Mozione dei Consiglieri Dettori e Brianda su "Smart parking per la gestione dei parcheggi dedicati ai disabili".

I lavori del Consiglio comunale riprenderanno giovedì 4 marzo, alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica. È possibile seguire la diretta streaming dal sito del Comune www.comune.sassari.it . Saranno trattati i seguenti argomenti: Causa R.C. contro Comune di Sassari - Sentenza Corte di Appello n. 170/2020 - Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; Approvazione aliquote IMU anno 2021;