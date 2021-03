Alghero: nasce il Distretto Rurale

Dal prossimo 4 marzo inizia la concertazione dell’iniziativa con il coinvolgimento delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese o che su di esse hanno ruolo economico e sociale. Alghero coglie l’opportunità delle nuove metodologie per la programmazione e lo sviluppo del territorio dal basso e in modo inclusivo, che consentirà di fare rete tra il mondo agricolo e con tutti i soggetti economici e sociali oltre che istituzionali del territorio. La conferenza di domani sarà anche occasione per uno spazio dedicato alla situazione del cantiere della Piscina Comunale coperta di Maria Pia. Il Sindaco, in questo caso, sarà affiancato dall’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru e dal Dirigente del Settore.

Domani, martedì 2 marzo, a Porta Terra, alle 9,30 si terrà la conferenza di presentazione del percorso che il Comune di Alghero sta intraprendendo per giungere all’istituzione di quella che sarà una vera e propria Agenzia di Sviluppo, il Distretto Rurale. Insieme al Sindaco Mario Conoci, che illustrerà l’iniziativa, ci sarà l’Assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro. Si avvia dunque la costituzione del Distretto Rurale Alghero, uno degli strumenti più importanti e adeguati per lo sviluppo locale.