Cronaca Alghero: appello del sindaco Conoci - "Osservando le regole difendiamo la "zona bianca"

"Aver ottenuto la classificazione della Sardegna "zona bianca" costituisce uno straordinario risultato per la salute della nostra gente e quello non meno importante per l'economia". Lo sostiene il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che aggiunge: "Un risultato prezioso che dobbiamo difendere a tutti i costi osservando le regole senza farci prendere dall'entusiasmo e ritenere che l'emergenza sanitaria sia finita. Sarebbe un gravissimo errore. Dobbiamo invece insistere nel rispettare le regole, quelle che tutti già conosciamo : mascherine, distanziamenti, evitare assembramenti, igiene delle mani, tutte quelle misure che da oltre un anno vengono ribadite continuamente dal mondo della scienza. Zona bianca significa che le nostre attività potranno cominciare a lavorare con meno affanno e questo rappresenta l'inizio di un ritorno verso la normalità. Ma per poter raggiungere questo obiettivo che consentirà anche alla economia locale di riprendersi, è necessaria la massima attenzione. Cambiare colore nella mappa nazionale della emergenza sanitaria e tornare alle vecchie restrizioni è un attimo, un aumento dei contagi, un focolaio nuovo e si tornerà indietro. Necessario quindi la massima prudenza e il rispetto delle regole."