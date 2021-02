Da lunedì 1 marzo la Sardegna diventa zona bianca - Decreto del Ministro Speranza

Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Una situazione che si avvicinerebbe al ritorno alla normalità dopo quasi un anno di limitazioni e restrizioni che hanno determinato l'aggravarsi di una già pesante crisi economica.





Ma essere in zona bianca non vorrà dire fine delle misure anti-contagio: nel decreto viene specificato che “nella zona bianca le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree potranno comunque essere adottate, con Dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico”. Continuerà a essere obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e nei luoghi chiusi e non fare assembramento, mantenere il distanziamento interpersonale e igienizzarsi le mani all’ingresso dei negozi.





Ora il presidente della Regione Christian Solinas dovrebbe adottare una sua ordinanza che prevederà riaperture graduali e controllate, e comunque concordate costantemente con il Ministero e il comitato tecnico scientifico. Zona bianca significa: niente più coprifuoco, e cadono tutte le limitazioni per bar e ristoranti. Possono riaprire, nel rispetto di specifici protocolli, le attività rimaste chiuse come musei, teatri, cinema, palestre, piscine e scuole. (p.t.)