Lite tra minorenni: ragazzino finisce in ospedale con un braccio fratturato

Nei giorni scorsi personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia a seguito della denuncia presentata dai genitori di un minorenne olbiese, hanno denunciato in stato di libertà un altro minore , sempre olbiese ma di qualche anno più grande, per aggressione e lesioni.





L'episodio si è verificato presso lo “skate park” di via Nanni dove , in seguito a una discussione, la vittima viene aggredita. Il ragazzino tenta la fuga con la sua bici ma viene raggiunto a pestato: finisce in ospedale con la frattura di un braccio e contusioni in diverse parti del corpo.





Gli agenti della Polizia di Stato dopo aver raccolto le testimonianze degli altri ragazzi presenti, hanno ricostruito l’esatta dinamica del fatto, individuato l’aggressore e accertato le responsabilità del ragazzo più grande. Da quì la denuncia.