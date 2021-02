In giro dopo il coprifuoco e perfino senza patente: denunciato un giovane

Un giovane di 22 anni, residente a Buddusò che si trovava a Olbia, durante una normale attività di controllo da parte dei Carabinieri del Radiomobile di Olbia, all'invito dei militari di fermarsi nella centralissima via Roma, ha improvvisamente accelerato dandosi alla fuga. Inseguito e fermato è stato bloccato e si è cosi scoperto che era alla guida privo di patente, gli era stata precedentemente sospesa. Inevitabile la denuncia e la sanzione per violazione delle norme anti Covid in quanto aveva violato l'orario del coprifuoco.