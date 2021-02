Alghero: tragedia alla Pivarada - Suicida una donna di 43 anni

La donna da tempo era depressa e pare che facesse ricorso a tranquillanti dopo una visita dallo psicologo. Una delle ragioni della depressione pare fosse la mancanza di lavoro, la possibilità di contribuire quindi al buon andamento della famiglia e di godere di una legittima autonomia sul piano economico. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Scientifica del Commissariato di Alghero.





Il corpo della povera signora si trova ora nella camera mortuaria dell'ospedale civile di Alghero dove sarà eseguita l'autopsia. La tragica fine della donna ha destato una forte commozione nell'intero quartiere dove era conosciuta e apprezzata. E ha suscitato anche tanti interrogativi di natura sociale che forse varrebbe la pena approfondire. Come può togliersi la vita una persona di 43 anni che conduceva una vita ragionevolmente serena?

Una donna di 43 anni si è tolta la vita nella sua abitazione nel quartiere della Pivarada ad Alghero. La tragica scoperta è stata fatta dal marito che, preoccupato perchè la moglie non rispondeva al telefonino, ha lasciato il lavoro e si è recato a casa trovandola impiccata in uno sgabuzzino. Non si conoscono le ragioni del tragico gesto che hanno portato la signora, madre di una figlia, a togliersi la vita.