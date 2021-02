Sassari: nasce l'Unsic territoriale - Massimiliano Dessole eletto presidente

Si è costituita a Sassari la sede territoriale dell’UNSIC con sigla SS12. L’associazione fa capo all’UNSIC nazionale, si occupa di agricoltura e di tutti servizi del comparto, come Patronato, CAF, Formazione , contabilità e consulenze sul lavoro. La sede provvisoria è a Sassari in via Goffredo Mameli. Alla carica di presidente è stato eletto Massimiliano Dessole noto commercialista sassarese, mentre vice presidente è l’Agronomo Antonello Pani ( che si occuperà del settore agricoltura) , del direttivo fa parte il Dott. Massimiliano Scarzella ( responsabile dell’amministrazione).





Fra le attività che l’associazione intende occuparsi, la principale riguarda le problematiche del comparto agricolo.

All’assemblea degli iscritti ha partecipato come ospite il Presidente del Centro Studi Agricoli Tore Piana, che ha portato i saluti del CSA e augurato una collaborazione sulle problematiche dell’agricoltura Sarda: “ Siamo aperti - ha detto il neo presidente -a tutte le collaborazioni atte alla crescita di un settore, quello dell’agricoltura, a cui crediamo fortemente come uno dei pilastri per la ripresa economica della Sardegna” .