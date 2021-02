Cronaca Armato fino ai denti viola il coprifuoco: denunciato dai Carabinieri un giovane di 20 anni

Nel corso degli abituali controlli in città e nel territorio, i Carabinieri della Radiomobile della compagnia di Olbia hanno fermato un giovane di 20 anni, originario di Alà dei Sardi, perchè non osservava le misure di contenimento del Covid. Ma non solo: durante una perquisizione personale e dell'auto sulla quale viaggiava sono saltati fuori un coltello a serramanico con oltre 21 centimetri di lunghezza della lama e una pistola scacciacani priva del tappo rosso.