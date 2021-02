Cronaca Ubriaco alla guida: addio patente e sequestro dell'auto

Nel corso dello scorso fine settimana, la Polizia Stradale di Nuoro come da piano compartimentale ha svolto i servizi di vigilanza e perlustrazione stradale utilizzando anche alcune apparecchiature speciali. Dai controlli effettuati, gli Agenti hanno contestato 14 infrazioni, di cui 4 per eccesso di velocità rilevate con l’apparecchiatura Telelaser, proceduto al ritiro di una carta di circolazione per violazione della normativa sulla copertura assicurativa, e decurtato 29 punti. In particolare nel corso dell’attività di vigilanza, gli Agenti, nel centro abitato di Nuoro, hanno proceduto al ritiro della patente di guida nei confronti di un soggetto in stato di ebbrezza e posto sotto sequestro il veicolo.