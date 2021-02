Sassari: forze dell'ordine al vaccino

Sono iniziate al Centro vaccini dell’Aou di Sassari le prime vaccinazioni degli operatori delle forze dell’ordine. A gruppi di cinquanta, da ieri mattina alla struttura di viale San Pietro si sono presentati gli uomini e le donne della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria.

La suddivisione e l'arrivo delle diverse forze dell'ordine è stato coordinato dalla prefettura di Sassari che lo ha comunicato all'Azienda ospedaliero universitaria, così da organizzare le equipe vaccinali e gli ambulatori per la somministrazione e preparazione dei vaccini. Il centro Aou coordinato dal dottor Antonello Serra e dal professor Paolo Castiglia, inoltre, per queste vaccinazioni sta operando in collaborazione con i medici competenti delle diverse forze dell’ordine.

Le vaccinazioni delle forze dell'ordine proseguiranno questa settimana nelle giornate di martedì e mercoledì, per concludersi poi entro la prossima settimana.

Così come per i volontari del 118, anche in questa occasione vengono impiegati i vaccini AstraZeneca. In alcuni casi, per eventuali soggetti con patologie, è previsto invece l’utilizzo dei vaccini Pfizer.