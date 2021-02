Ubriaco e drogato: nei guai un 33enne di Santa Teresa di Gallura

Ma i militari, dal comportamento dell'automobilista, hanno dubitato che la causa dell'uscita di strada fosse legata al cinghiale. Hanno quindi sottoposto ad accertamenti il 33enne teresino e i risultati hanno confermato che l'uomo guidava in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.





Patente addio immediatamente e la relativa denuncia all'autorità giudiziaria. L'episodio è avvenuto in orario di coprifuoco e quindi all'automobilista e stata disposta una sanzione per inosservanza delle misure anticovid. Sanzione anche per un amico che viaggiava con lui.

I Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Gallura sono intervenuti per soccorrere un automobilista che nella notte tra sabato e domenica aveva avuto un incidente stradale . L'uomo in un primo momento aveva sostenuto di aver perso il controllo del mezzo in seguito all'attraversamento di un cinghiale. L'incidente si è verificato sulla Strada Statale 133 bis.