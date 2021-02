Formazione politica: venerdì c'è Mario Sechi

“Questo è un corso – ha dichiarato il deputato e coordinatore azzurro Ugo Cappellacci-, aperto anche a chi non ha tessere di partito, a chi vuole impegnarsi nella vita pubblica della nostra comunità o semplicemente seguire con consapevolezza la dialettica politica e le sue dinamiche. Già dalla prima lezione – sottolinea Cappellacci- abbiamo avuto una partecipazione straordinaria. E’ un segnale incoraggiante, che dimostra che ci sono molte persone animate da una sana passione ideale e morale e che desiderano avere gli strumenti necessari per tradurre le idee in azioni. Questa è la nostra missione – ha concluso Cappellacci-: aiutare una nuova classe dirigente a farsi le ossa per dare un contributo di idee, di progetti e di valori alla collettività”.

Sarà il noto giornalista e scrittore Mario Sechi il tutor del secondo appuntamento della scuola di formazione politica on line “La forza delle competenze”, che si terrà venerdì 26 Febbraio alle ore 19.15. Il direttore dell’AGI terrà una lezione sulla storia politica italiana dal Dopoguerra ad oggi. Per partecipare al corso è sufficiente compilare il modulo on line sul sito www.forzadellecompetenze.it .