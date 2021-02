Molestie a un condominio: divieto di avvicinamento per un impiegato nuorese dispettoso

Quest’ultimo, esasperato dalle vessazioni subite, consistenti in ripetuti danneggiamenti del proprio veicolo e del portone di ingresso dell’appartamento e in molestie arrecate da un impianto di diffusione sonora azionato ad altissimo volume per intere giornate dallo “stalker”, decideva di chiedere aiuto alla Polizia.





Gli investigatori della Squadra Mobile installavano un impianto di micro telecamere nei pressi del condominio e ciò permetteva di raccogliere gravi elementi di responsabilità nei confronti del molestatore che veniva colto di notte mentre utilizzava una bomboletta spray, scrivendo frasi diffamatorie nei confronti della vittima su un muretto prospicente il condominio.

La Polizia di Stato, su disposizione del G.I.P. di Nuoro Dott. Claudio Cozzella, ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese nei confronti di un impiegato pubblico per atti persecutori ai danni di un condomino.