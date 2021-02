Quattromila euro di sanzione per 160 ricci - Sequestrata anche l'attrezzatura sub

Il pescato è stato sottoposto a sequestro e successivamente liberato nel mare circostante, in quanto ancora vitale, come dispone la normativa vigente. Il pescatore, trovato in possesso di specifica attrezzatura da pesca ad uso professionale, compresa una bombola per l’immersione subacquea e diversi erogatori, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 4000 Euro, oltre ad altre sanzioni accessorie. Si ricorda che è stato emanato il calendario di pesca del riccio di mare, riservata per la stagione in corso ai soli pescatori professionisti, che prevede l’inizio della pesca il 16 novembre 2020 e la fine della stagione il 17 aprile 2021 (con orario 06,00-14,00).





Ma nelle aree di divieto di pesca è assolutamente vietata l’attività di prelievo di esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) da parte di qualunque soggetto non esplicitamente autorizzato e la pesca subacquea professionale. Il Servizio Territoriale di Oristano ha predisposto stringenti servizi di vigilanza lungo le coste al fine di contrastare la pesca abusiva della risorsa, intensificando il pattugliamento nelle aree sensibili e nelle zone tutelate. L’Assessore Regionale all’Ambiente Gianni Lampis ed il Comandante Generale del Corpo Forestale, Antonio Casula, esprimono apprezzamento per l’attenzione posta dal Corpo Forestale per il contrasto alla pesca abusiva dei ricci, preziosa risorsa oggetto di tutela.

A seguito di diversi controlli predisposti per contrastare illeciti in materia di pesca marittima, gli Agenti dell’Unità Navale del Corpo Forestale di Oristano, nella mattinata di venerdì 19 febbraio hanno proceduto ad eseguire un sequestro amministrativo di 160 ricci. La violazione è stata contestata a carico di un pescatore abusivo del Cagliaritano che operava nelle acque del comune di San Vero Milis - lungo il Promontorio di Scal’e Sai - zona interdetta alla pesca, poiché ricadente nella “Macroarea 5C” delle aree di divieto di pesca del riccio di mare dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, interdette al prelievo del riccio di mare per un periodo di tre anni, al fine di favorire il recupero e la ristrutturazione dei popolamenti.