Porto di Alghero: terra di nessuno - Manca l'illuminazione pubblica nei Moli Furesi e Lo Frasso

La segnalazione giunge dal presidente di Marine Club Alghero, Gianni Cherchi, che lamenta come tale precarietà sia fonte di numerosi disagi che si potrebbero evitare con l’installazione di alcuni punti luce.





Cherchi evidenzia che : " I diportisti che la sera transitano in quelle banchine, per accedere alle loro barche, rischiano seriamente di cadere in mare con possibili gravi conseguenze per la loro incolumità e responsabilità di natura penale per la mancata messa in sicurezza del sito ". E ancora: Il buio favorisce ladri e vandali che ormai, da anni, imperversano in zona, come testimoniato dalle numerose denunce presentate alle Forze di Polizia ed al locale Ufficio Circondariale Marittimo"

Altro aspetto non meno importante che viene riferito dal presidente di Marine Club Alghero: "La mancanza di illuminazione induce molti giovani a bivaccare e drogarsi indisturbati, accedendo in banchina con auto e moto, con il rischio di farsi male e, soprattutto, di investire i pedoni che ormai sono in balia di bande di giovinastri delinquenti, arroganti e nullafacenti, favoriti in questo dal fatto che quella è ormai considerata “terra di nessuno”.