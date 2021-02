Ristori attivi per gli aeroporti sardi attraverso la campagna antincendio 2021

In vista della stagione estiva antincendio boschivo 2021, ed al fine di un buon coordinamento ed una efficace azione di contrasto agli incendi, nonché ai rischi conseguenti, è indispensabile un programma di interventi per mettere in sicurezza il patrimonio ambientale dell’isola.





Essendo ormai a ridosso dell’avvio della campagna antincendio, sarà necessario che il dipartimento della protezione civile preposto alle scelte che si dovranno attuare per la tutela del patrimonio boschivo sia supportato da un’attenta e precisa analisi logistica e tecnica.





“In questo contesto – sottolinea l’onorevole Sara Canu – auspico che i Canadair CL 415, usualmente impiegati nelle campagne antincendio regionali, siano dislocati presso l’aeroporto di Cagliari Elmas, o eventualmente Decimomannu in chiave emergenziale, e l’aeroporto di Alghero Fertilia.





In tal modo si coniugherebbero due importanti risultati: il primo di carattere operativo in quanto si ridurrebbero i tempi di intervento per la copertura dell’intera isola e il secondo di carattere economico finanziario in quanto si potrebbero mitigare le gravi perdite subite dalle società di gestione delle stesse infrastrutture aeroportuali a causa della pandemia Covid 19.” “Si tratterebbe naturalmente – aggiunge l’onorevole Canu – di una soluzione transitoria che in futuro potrà essere rivista anche in relazione alla eventuale disponibilità di altri aeroporti minori, baricentrici, non impegnati in attività di aviazione commerciale. In questo scenario si ritiene necessario il coinvolgimento del Distretto Aerospaziale della Sardegna che offre ampie garanzie di affidabilità e competenza.”