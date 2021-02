Fertilia: i lavori del ponte non si vedono perchè l'impresa sta lavorando sotto le arcate

Lo afferma in una nota l'amministrazione comunale algherese che interviene dopo una nota del Comitato di Fertilia e Arenosu nella quale veniva lamentate una serie di precarietà della borgata. E in particolare la chiusura del ponte di Fertilia dove, secondo il Comitato, non erano visibili i lavori in corso. "Ciò detto, va evidenziato che, nello specifico, - chiarisce il Comune - i lavori sul ponte di Fertilia non hanno subito alcun fermo ma continuano come da cronoprogramma. L'Assessore alle opere pubbliche Antonello Peru segue costantemente l'andamento della procedura e assicura che la chiusura del ponte è fina dal primo giorno funzionale all'esecuzione dei lavori.





Lavori che sono stati aggiudicati all'impresa Simec di Olmedo e che, dalla chiusura del ponte del 9 febbraio, ha cominciato ad operare nelle parti sottostanti della struttura per predisporre le operazioni che dalla prossima settimana proseguiranno in maniera più "visiva". La tempistica dei lavori prevede la chiusura per circa 60 giorni.





L'Assessore Peru conferma la piena disponibilità all'ascolto - conclude la nota - per concordare e migliorare d'ora in avanti tutti gli aspetti relativi alle opere e manutenzioni, fermo restando che le procedure di legge previste dal Codice degli appalti contengono norme chiare e stringenti sulle procedure da seguire nei lavori pubblici.

"Si intende rassicurare i cittadini di Fertilia che è ben lontano dalle intenzioni dell'Amministrazione agire senza il dovuto rispetto nell'ambito di un confronto serio e costruttivo sulle cose da fare nella borgata. Pienamente disponibili i settori e gli Assessorati a recuperare eventuali ritardi e colmare lacune nell'ambito delle disponibilità dell'Amministrazione sul fronte del decoro e della pulizia, così come nel resto dei quartieri della città dove si interviene compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili".