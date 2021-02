Alghero: è morto il cagnetto trovato nei giorni scorsi in un cassonetto sulla strada per Valverde

Inutili si sono rivelati i tentativi di tenerlo in vita da parte del veterinario che era stato allertato dalla Polizia locale dopo il ritrovamento del povero animale, ferito e impaurito, gettato dentro una busta di plastica dentro il contenitore dei rifiuti. L'animale è morto poche ora dopo il suo ritrovamento.





L'episodio ha provocato in città, ma non solo, rabbia e pesantissimi giudizi nei confronti dell'autore, ancora ignoto ,e per l'individuazione del quale si è attivata una vera e propria caccia all'uomo attraverso il web.