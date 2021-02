Sassari: ubriaco aggredisce i carabinieri durante un controllo

Uno di loro, in evidente stato di ebrezza, si mostrava subito ostile al controllo, mostrando solo dopo molte insistenze i propri documenti e infine insultando e spingendo uno dei carabinieir. Atteggiamento che proseguiva anche durante il trasferimento in caserma, l'uomo infatti teneva un atteggiamento violento, scalciando i finestrini dell'auto di servizio. Comparso davanti al giudice è stato confermato il provvedimento restrittivo ma il 50enne è stato rimesso in libertà in quanto incensurata.

Nel corso della notte di domenica scorsa i Carabinieri della Radiomobile della compagnia di Sassari hanno arrestato M.M., 50 anni, sassarese, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La pattuglia aveva notato un auto in panne nella zona industriale di Sassari con 3 persone che scaricavano monopattini elettrici dal portabagagli. Lora tarda, ben oltre i coprifuoco, insospettiva i militari che chiedevano spiegazioni ai 3.