Viaggiava in auto con 2 coltelli a serramanico: denunciato un agricoltore

Per la gente di campagna avere un coltello in tasca è una cosa assolutamente normale visto l'utilizzo continuo che ne viene fatto nello svolgimento della normale attività agricola. Ma averne due a serramanico in auto, con lame di 14 e 20 centimetri, non è la stessa cosa. Con l'accusa di detenzione di armi è stato così denunciato un agricoltore di 41 anni di Arzachena, fermato dai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia nel corso di una normale attività di controllo. I due coltelli sono stati sequestrati.