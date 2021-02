Cronaca Minaccia l'amico con un coltellaccio: denunciato un 43enne di Valledoria

Un uomo di 43 anni, di Valledoria, è stato denunciato a piede libero per minacce e porto illegittimo di armi, in quanto durante un diverbio per futili motivi con un 40enne del luogo lo ha minacciato con un coltello di acciaio dotato di una lama di 30 centimetri. Il Carabinieri, appartenenti alla Stazione di Castelsardo, informati da alcuni abitanti, sono intervenuti e dopo aver disarmato il 43enne lo hanno denunciato. L'arma è stata naturalmente sequestrata.