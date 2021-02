Porto Torres: con ordigni esplosivi artigianali danneggiavano le auto in sosta - Denunciati 3 ragazzi

Dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza e da alcune testimonianze, sono emersi indizi di reato a carico dei tre indagati per le ipotesi di danneggiamento aggravato in concorso, esplosioni pericolose e detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti. Il minore è coinvolto per favoreggiamento personale.





Due degli indagati con l'utilizzo di ordigni esplosivi artigianali avrebbero danneggiato nel corso della stessa nottata prima una Fiat Fiorino e successivamente un Ford Mondeo. Durante le perquisizioni domiciliari inoltre i carabinieri hanno rinvenuto sostanze stupefacenti, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a una fedele riproduzione di una pistola revolver modello Smith&Wesson.

I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari tre ragazzi del luogo, di cui uno minore, responsabili a vario titolo di alcuni danneggiamenti con ordigni esplosivi artigianali ai danni di alcune autovetture. Le indagini sono cominciate in seguito al danneggiamenti di alcune autovetture avvenuto nella notte del 20 ottobre scorso.