Da Intesa San Paolo sostegno ai progetti di solidarietà in Sardegna

Grazie al Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo nel 2020 la nostra Direzione Regionale ha potuto supportare oltre 50 progetti. Abbiamo rivolto la nostra attenzione soprattutto a quelle iniziative volte a contrastare l’impoverimento educativo, indotto anche dall’emergenza sanitaria; a sensibilizzare sul grave problema della violenza domestica e ad offrire accoglienza alle richieste di aiuto da parte di donne vittime di abusi. E ovviamente, in questo anno così difficile, abbiamo voluto essere ancora più vicini a quelle realtà che sul territorio offrono ricoveri per la notte, pasti e abiti per i più disagiati.”





Tra i progetti sostenuti in Sardegna: L’associazione culturale Codice segreto onlus di Cagliari che sostiene giovani con disabilità intellettiva e le loro famiglie continuando a stimolare le capacità individuali, monitorando gli obiettivi raggiunti e garantendo le relazioni che non possono avvenire in autonomia, con l’utilizzo anche di strumenti telematici ;l'ASD New Point San Giovanni di Cagliari, il 1° running club che accoglie sportivi con disabilità intellettiva e sportivi amatoriali.





Si corre insieme per superare i propri limiti e i pregiudizi; la Soc. Coop. Sociale San Damiano a Sassari, una cooperativa sociale che offre percorsi di riabilitazione educativa anche tramite attività ludico-ricreative, stimolando la socializzazione e l’aggregazione di minori e di persone diversamente abili. Con il progetto "Re-start" vengono attivati laboratori musicali aperti a tutti: minori (dagli 8 anni in su), giovani e adulti con disabilità del territorio al fine di favore l'integrazione e la partecipazione di tutti alla vita della comunità e contrastare l'isolamento sociale delle categorie emarginate, che si è acuito a causa della pandemia e infine la società cooperativa sociale Killia di Cagliari che offre pet theraphy a 15-20 anziani affetti da Alzheimer del centro diurno integrato “Contatto”

Dal Fondo di beneficenza Intesa San Paolo 16 milioni di euro nel 2020 : più 24% le risorse assegnate al Fondo rispetto al 2019, l'83% destinato al sociale. Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione Regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo commenta : “Essere attenti e vicini al nostro territorio, fare parte di una comunità, lavorare con l’obiettivo di contribuire a creare un benessere condiviso- commenta Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione Regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo -vuol dire non dimenticare le situazioni di fragilità e di difficoltà.