Diritti umani: la maggioranza non li conosce

“E’ incredibile come la maggioranza delle persone che contattiamo non conoscano quali siano i propri diritti – dichiarano i volontari dell’Associazione – Sono rari coloro che alla domanda: “quali articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani conosci?” in pochissimi sappiano elencarne più di 3 o 4 su 30”.





Accade tra ragazzi di cultura medio/alta come tra gli adulti di ogni ceto sociale o etnia, segno che è necessario diffondere l’informazione sin dai primi anni della scuola primaria. Una lacuna che in una società sempre più multietnica e multiculturale, non è più tollerabile, considerando che disaccordi e conflitti molto spesso sono causati proprio dalla mancanza di conoscenza e del rispetto dei Diritti Umani.





Ma come si possono rispettare delle leggi se non le si conosce?





I volontari di Uniti per i Diritti Umani intendono colmare questo gap partendo dai ragazzi delle scuole e lo faranno nella mattinata di lunedì 15 febbraio all’ingresso della scuola media di Uta e nelle strade e negozi di Palau.





“Attraverso la diffusione nelle scuole dei libretti informativi contenenti i 30 articoli della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite, - dichiara Ignazio Deriu coordinatore dei volontari – seminiamo il seme della giustizia e solidarietà tra i ragazzi e sensibilizziamo i docenti affinché mettano questi valori al primo posto nella formazione dei ragazzi. Sarà l’insegnamento di questi valori che rimarrà indelebile nelle loro menti e li guiderà come un faro nella vita”.





Sono decine le Giornate Internazionali che l’Assemblea delle Nazioni Unite ha promulgato per sensibilizzare le persone sui vari aspetti riguardanti i Diritti Umani. Ciò nonostante tutti i giorni assistiamo alla negazione di quelli stessi valori e princìpi che solo il giorno prima sono stati dichiarati dalle autorità come inalienabili per ciascun essere umano. Qualcosa non va nella coerenza tra dichiarazione verbale e l’applicazione pratica.





“I Diritti Umani devono essere resi una realtà non un sogno idealistico” scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, un monito per i potenti che hanno in mano le sorti del mondo, così come per ciascuno di noi, affinché tutti, ognuno nel suo ruolo e competenza, operiamo per far sì che i nostri Diritti ci vengano riconosciuti senza mai perdere di vista che gli stessi siano garantiti a tutti.





Info sulle iniziative dei volontari: www.unitiperidirittiumani.it