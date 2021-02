Il passaporto sanitario: lo adotta la Grecia - Quando lo propose la Sardegna venne ridicolizzato

“È notizia di oggi che il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis sta pensando di proporre l’istituzione di un passaporto sanitario internazionale per facilitare i viaggi e permettere ai turisti di poter arrivare in Grecia".





Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale Antonello Peru che aggiunge: "In questo modo si consentirebbe di programmare una stagione turistica all’insegna della sicurezza e dunque con numeri decisamente superiori rispetto al passato. Leggere queste notizie lascia non poco amaro in bocca pensando a quale sarebbe stato il presente ed il futuro della Sardegna se la proposta del passaporto sanitario, lanciata sin da Aprile 2020 da me, con una conferenza stampa, e dal Presidente della Regione Solinas, non fosse stata frettolosamente e colpevolmente osteggiata dal governo nazionale. Quella strada che per primi abbiamo provato a percorrere diventa ora valore aggiunto in altri parti d’Europa e del mondo.





È vero, la Sardegna ha un numero di abitanti di molto superiore a quello delle isole greche - conclude Peru - che con vaccini e passaporto sanitario possono velocemente diventare covid free, ma non può essere sottaciuto e relegato ai margini dei commenti il fatto che la strada del passaporto sanitario, tracciata dalla Sardegna, sia stata bloccata e ora sia il viatico per dare nuova linfa al turismo in altre parti dell’Europa e del mondo.”