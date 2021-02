Colpo grosso di Finanza e Carabinieri: sequestrati 80 chili di marijuana - Tre arresti

I militari delle Fiamme Gialle hanno sospettato che il giovane potesse detenere altro stupefacente nella sua abitazione a Bono e così hanno chiesto immediatamente la collaborazione dei carabinieri di quel paese che si sono recati immediatamente nella abitazione della famiglia del fermato. La tempestività della segnalazione e la stretta collaborazione tra i due corpi di polizia ha consentito ai militari di arrivare nella abitazione da perquisiire proprio nel momento in cui il fratello del fermato di 28 snni, e un loro zio di 48, erano intenti a caricare su due fuoristrada, diversi sacchi di stupefacente.





All'operazione hanno partecipato anche i militari della unità cinofila della Guardia di Finanza di Alghero. Sono stati così sequestrati 80 chili di marijuana, 8,500 euro in contanti, una bilancia di precisione, 2 macchinari per la separazione delle infiorescenze, concimi e fertilizzanti vari. Ritrovamento quest'ultimo che lascia spazio per sospettare della presenza nel territorio di qualche serra clandestina per la coltivazione dello stupefacente.I due fratelli e lo zio sono stati arrestati, mentre il padre di 55 anni e la madre di 45, e una parente di 29 anni che si trovava sul posto, sono stati denunciati per favoreggiamento in stato di libertà.

Nella tarda serata di giovedì una pattuglia della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Sassari ha fermato per un normale controllo un'auto con a bordo un giovane di Bono, di 20 anni. La perquisizione del mezzo ha consentito di trovare , nascosta in un vano dietro la targa dell'auto, 5 chili di marijuana.