Arrestato dai Carabinieri un trafficante di droga - Oltre mezzo chilo di coca in un B&B di Sassari

L'uomo, privo di documenti, ha tentato di sviare le indagini sostenendo di essere ospite di un amico, ma una ispezione più accurata ha fatto spuntare un mazzo di chiavi di un B&B del centro storico di Sassari. La perquisizione è quindi proseguita nella struttura ricettiva dove sono state trovate, nella sua camera 7 carte di credito, attrezzatura per l'espulsione in sicurezza dello stupefacente e circa 1.300 euro in contanti.





Ma non solo: sono spuntati 38 ovuli di coca , per oltre mezzo chilo, che l'uomo, residente a Valencia in Spagna, aveva ingerito prima di partire alla volta della Sardegna. L'intero quantitativo di stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe prodotto un valore superiore ai 100 mila euro. Con lui, dal momento del fermo, si trovava una donna di Ittiri di 29 anni , che gli faceva da autista, che è stata dichiarata in arresto e si trova ora ai domiciliari nella sua abitazione dove i Carabinieri l'hanno accompagnata. Il venezuelano invece si trova nel Carcere di Bancali a Sassari.

Un venezuelano di 37 anni è stato arrestato perchè trovato in possesso di 542 grammi di cocaina ancora in pietra e quindi purissima.L' operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Valledoria . L'uomo è stato fermato in località La Ciaccia , zona di Valledoria e della Bassa Valle del Coghinas nota per essere una piazza dello spaccio. Nel momento del fermo i militari gli hanno trovato un ovulo di circa 15 grammi di cocaina.