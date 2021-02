Sotacarbo: spiragli nella vertenza - Nominato il membro del consiglio di amministrazione

Il 9 febbraio è stata premiata la determinazione e la tenacia dei lavoratori Sotacarbo che per mesi, supportati da Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, UIltec-Uil, hanno portato avanti diverse iniziative tra sit-in, assemblee e in ultimo lo sciopero presso la sede di Rappresentanza della Regione Sardegna.





Con mesi di ritardo finalmente la delibera n°62-14 del 4 dicembre 2020 è stata resa nota, ed è stato espresso, dal Presidente Solinas, il nome del componente mancante all'interno del Consiglio di Amministrazione della società stessa.





L’auspicio è che non vi siano ulteriori ritardi che possano compromettere le ricerche, e dar seguito a progetti scientifici in ambito energetico peraltro strategici anche per la nostra Isola.





I prossimi importanti passi riguardano l’Assemblea ordinaria e straordinaria tra i soci (Regione Autonoma della Sardegna ed ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) fissata per i giorni 11 e 15 febbraio finalizzata all'acquisizione delle quote di maggioranza da parte della Regione.





Essenziale per il prosieguo delle attività è il “fondo di dotazione” (da inserire in finanziaria regionale) che consenta a Sotacarbo di partecipare a bandi di ricerca nazionali ed europei.





Come organizzazioni sindacali - sottolineano in una nota Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, UIltec-Uil - vigileremo attentamente affinché la società possa esprimere quanto prima tutto il suo potenziale ed a tal fine verrà chiesto un incontro con l’Assessore Fasolino ed al nuovo Presidente. È importante sottolineare che i ricercatori Sotacarbo lavorano da anni su temi in linea con le strategie europee di sviluppo del settore energetico a basse emissioni di anidride carbonica e con le loro competenze sono riusciti a ritagliarsi una altissima credibilità nel panorama scientifico internazionale."