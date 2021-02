Piano Bertolaso in affanno Perplessità dell'Ordine dei Medici

"Il piano per i vaccini della Lombardia dimostra che ci sono ancora molti dubbi". Queste le parole di Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei medici di Milano e presidente di Snami, interpellato dalla agenzia Dire.





"Sono molto perplesso del fatto che queste cose vengano fatte senza programmazione e senza il coinvolgimento dei medici di medicina generale, bisognerà discuterne in comitato regionale- ha spiegato Rossi- Certamente ci sono delle ragioni di fretta e l'esigenza di coinvolgere le figure sanitarie, le più ampie possibili, ma Regione Lombardia dovrebbe tener conto della logistica e degli spazi che hanno i medici di base: noi lavoriamo nei condomini, non vi sono spazi adeguati. E trovo altrettanto bislacco che la Regione comunichi a noi medici di base quale farmaco scegliere per la somministrazione al paziente: i vaccini disponibili hanno conservazione, stoccaggio e maneggevolezza molto diversi tra loro. Non è nella disponibilità del singolo medico decidere quale vaccino, così come non è chiaro se il medico debba andare a cercare altri spazi, come la palestra o la sala parrocchiale. La nostra attività principale è quella di comunicare con i pazienti, ovvero fare counseling; raccogliere informazioni utili per la salute del paziente per agire con la somministrazione, una sorta di attività di intelligence, e infine fare i vaccini., l'obiettivo che tutti al più presto vorremmo raggiungere. Ma non è corretto che i medici debbano essere ingaggiati senza una centralizzazione delle attività. Tuttavia Guido Bertolaso, che è un collega, ha preparato un buon piano dal punto di vista dei tempi, à sicuramente c'è una macchina poderosa da costruire; con i mezzi che ha, la nostra Regione ce la può fare. Dovrà essere come un'orchestra, però: serve trovare le voci giuste e creare una sinfonia".





"Ufficialmente come medico non ho ancora ricevuto alcun tipo di indicazione- ha continuato Rossi- come Ordine siamo stati coinvolti un paio di volte in via informale con l'assessore Moratti e il direttore generale. Come rappresentante dei medici in Regione abbiamo fatto un accordo quadro, molto generale, all'inizio dell'anno: speravamo che fosse sufficiente a dirimere una serie di elementi. Non lo aveva ancora fatto nessun altra Regione, ci sembrava all'avanguardia, ma ora con le complicazioni insorte credo non sia comprensivo di tutto - sottolinea Rossi, a significare che nonostante il piano di Bertolaso preveda di vaccinare 10 milioni di cittadini entro giugno, nemmeno la Lombardia ha capito come organizzare la rete di medici di base e non solo che vaccineranno i cittadini lombardi".





Un'incertezza che si evidenzia anche nei rapporti tra le aziende sanitarie locali e i medici di famiglia, chiarisce ancora Rossi: "Ci stiamo raccordando con le singole Ats, perché manca un quadro generale di coordinamento su tutta la campagna. Sostanzialmente sappiamo di essere coinvolti ma ancora non sappiamo come lo faremo". Tuttavia, sul cambio di passo tra l'assessore Giulio Gallera e Letizia Moratti, il presidente dell'Ordine dei medici riconosce un miglioramento: "C'é stata un'accelerazione con il nuovo assessore Letizia Moratti: i liberi professionisti, gli odontoiatri, dovevano essere vaccinati a marzo, invece hanno iniziato la somministrazione ieri. Rispetto alla vaccinazione influenzale, in cui c'è stato un disastro in Lombardia, mi sembra che ora si stiano muovendo meglio, certo la programmazione sul piano dei vaccini ancora va risolta".





Un problema però che Rossi riconduce anche al livello nazionale, non solo lombardo: "La stessa cosa, ovvero la mancanza di indicazioni, posso confermare che c'è anche per le classi di priorità aggiornate ieri dal ministero della salute: poche ore fa mi è arrivata una mail in cui mi si chiedeva quali vaccini avrei utilizzato per i miei pazienti. Non si può chiedere al medico quale vaccino utilizzare, va deciso a livello centrale, ma sembra che anche lì abbiano molti dubbi".