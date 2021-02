Fertilia: ricordate le vittime delle foibe - Una ferita che sanguina ancora

Non una semplice giornata celebrativa ma un momento di profonda riflessione e forte partecipazione" il Sindaco di Alghero Mario Conoci sottolinea così l'importanza della celebrazione del 10 febbraio. La giornata è stata commemorata nella chiesa di San Marco con la Santa Messa del Vescoso Mons. Mauro Maria Morfino, con il Prefetto di Sassari la Dott.ssa Maria Luisa D’Alessandro, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’Amministratore della Provincia di Sassari Pietrino Fois, i rappresentanti della giunta comunale, le autorità militari.





Ogni anno la celebrazione riapre una vecchia ferita difficile da guarire : quella dei decenni di oblio imposti dalla politica di sinistra su una straziante tragedia provata e documentata. Ideologia che ha imposto a lungo la cancellazione perfino sui libri di scuola, di qualsiasi riferimento di quello sterminio il cui numero dei morti è, ancora oggi, difficile da quantificare. L'invito del sindaco Conoci alla riflessione appare un atto dovuto soprattutto per quella parte politica che attraverso le negazione e la menzogna ha assassinato per la seconda volta le vittime delle foibe.(g.o.)

"Il Giorno del Ricordo a Fertilia, luogo simbolo dell’esodo giuliano dalmata, celebra una tragica vicenda della nostra storia che ci tocca da vicino e che la nostra comunità sente ancor di più. Il nostro dovere è quello di ricordare, ma lo facciamo sempre con senso di profondo affetto nei confronti dei tanti nostri concittadini che hanno vissuto il dramma dell’esilio, la tragedia delle foibe.