Il calvario dei lavoratori di Air Italy: manifestazioni a Olbia e Milano

In attesa della formazione del nuovo Governo e l’identificazione degli eventuali nuovi interlocutori - prosegue la nota sindacale - promuoviamo delle manifestazioni locali su Olbia e Milano per prepararci ad una serie di eventi più ampi a Roma quando le condizioni politiche e sanitarie lo permetteranno. Ricordiamo quindi i prossimi appuntamenti: 11.02.21 Manifestazione Olbia - via Nanni 17 (ex provincia Olbia-Tempio) ore 10.00-13.00 . Nella stessa giornata ,11.02.21; manifestazione Milano - via Fabio Filzi (presso Regione Lombardia) in attesa di conferma autorizzazione dalla Questura. Tutti i lavoratori sono invitati ad incontrarsi nei luoghi previsti nel rispetto delle norme COVID19 sia di distanziamento che per viaggi/spostamenti."

"L’11 Febbraio è una giornata che ha segnato indelebilmente i lavoratori della seconda compagnia aerea italiana ". Lo sottolineano in una nota l'Associazione Piloti, il Cobas Lavoro Privato, l'Unione Sindacale di Base e l'Anpav che aggiungono:"Ricorre in questo giorno infatti un anno dall’inizio della sua liquidazione. Meridiana, dopo gli ultimi 10 anni di gestioni disastrose, tre fusioni, rinominata Air Italy e dotata di un discutibile piano di rilancio basato su licenziamenti illegittimi e mortificazione dei dipendenti superstiti, dopo le incongruenze dei comunicati stampa che parlavano di 10.000 assunzioni e 50 aerei, nonostante i numerosi segnali trasmessi dalle organizzazioni sindacali in tutti questi anni, l’11 febbraio 2020 è stata posta in liquidazione.