Cronaca Sassari: scoperta la targa del "giusto" Giovanni Palatucci

Una targa commemorativa è stata collocata sulla recinzione esterna della Questura di Sassari per celebrare la ricorrenza della scomparsa dell’ex Questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al merito civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani. La cerimonia si è tenuta in forma strettamente privata, con la presenza del Questore e del Prefetto di Sassari ,delle Autorità civili, militari, religiose. Hanno inoltre partecipato due studenti in rappresentanza della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso di Sassari.