Bonorva: tabaccaio arrestato per spaccio di droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bonorva hanno arrestato un giovane tabaccaio di Bonorva sorpreso a spacciare all’interno del proprio esercizio commerciale. Da tempo i militari avevano notato movimenti sospetti nei pressi del tabacchino e così decidevano di predisporre un servizio di osservazione nella adiacente piazza Santa Maria a Bonorva.





Durante l'attività di controllo i Carabinieri individuavano una persona che dopo essersi recato più volte all’interno del locale ne usciva in maniera frettolosa e nervosa. Fermato e perquisito veniva trovato in possesso di un grammo di cocaina. Immediata la perquisizione all’interno del tabacchino in cui il titolare deteneva un ulteriore dose più materiale idoneo al taglio ed al confezionamento della droga. Il giovane tabaccaio veniva quindi arrestato e sottoposto, su disposizione del PM di turno , agli arresti domiciliari .