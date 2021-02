In aumento l'errato utilizzo del mezzo tecncologico

Cresce l'allarme per i cyberbullismo - La Garante per l'infanzia invita alla riflessione

Il 9 febbraio è il Safer Internet Day 2021, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet e per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea.





La Garante per l’infanzia e l’adolescenza ,Grazia Maria De Matteis, invita alla riflessione sul tema ricordando alcuni dati di una ricerca commissionata da “Generazioni Connesse” sulla quantità e la qualità delle ore passate in Rete dalle ragazze e dai ragazzi: 1 su 5 si definisce praticamente sempre connesso, 6 su 10 sono online dalle 5 alle 10 ore al giorno. Nell’ultimo anno, per il 59% sono aumentati gli episodi di cyberbullismo e dunque i giovani che soffrono a causa dell'errato uso del mezzo tecnologico.





Rendere i ragazzi cittadini digitali consapevoli è un impegno a cui non ci si può sottrarre e che vede le famiglie protagoniste delle principali azioni di prevenzione.





Per tali ragioni, la Garante ritiene utile condividere e promuovere la guida realizzata da UNICEF Genitori e il Fattore Protettivo – prevenire il cyberbullismo che contempla, oltre a strategie di monitoraggio restrittivo, pratiche genitoriali che sostengono lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità riflessive dei propri figli e raccomanda ai genitori l’acquisizione delle giuste competenze digitali. Tutto ciò nell’ottica della promozione di modelli di genitorialità positiva, di una comunicazione aperta ed empatica, della condivisione dell’uso della tecnologia e della partecipazione attiva dei genitori all’esplorazione e alla conoscenza delle risorse mediatiche per poter modellare con i figli modi appropriati per utilizzare le tecnologie digitali e i nuovi media.