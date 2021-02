Assembramento a Sassari: chiuso un negozio di alimentari

Non solo la Polizia locale ma anche quella dello Stato sta esercitando un controllo assiduo del rispetto delle norme anticovid. Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia amministrativa è intervenuta in un negozio di via Vittorio Emanuele a Sassari dove si stava registrando un vro e proprio assembramento da parte della clientela. I poliziotti oltre alle sanzioni hanno disposto l'immediata chiusura dell'esercizio di vendita per la durata di 5 giorni. Sempre nella stessa Vittorio Emanuele procedimenti analoghi erano stati eseguiti recentemente.