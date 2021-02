Cronaca Stacca a morsi l'orecchio del rivale: denunciato un giovane di 26 anni

I Carabinieri della Stazione di Olbia,insieme a una unità del reparto Radiomobile, sono intervenuti in corso Vittorio Veneto a Olbia in seguito alla segnalazione di un litigio in corso tra 2 persone. Una volta sul posto hanno trovato un tunisino di 49 anni a terra, ferito in più parti del corpo trasportato immediatamente in ospedale dove i medici gli hanno riconosciuto un trauma cranico, la frattura del metarso del piede destro e la recisione dell'orecchio sinistro, amputazione quest'ultima avvenuta in seguito a un morso. Protagonista di questo pesante pestaggio sarebbe stato un italiano, di origine magrebine, di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, che i militari hanno subito rintracciato e denunciato.