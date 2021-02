Sassari: seduta solenne in consiglio comunale per le vittime delle foibe

Il Consiglio comunale è convocato per martedì 9 febbraio alle 9.30 in seduta solenne per la celebrazione del “Giorno del ricordo”, la ricorrenza istituita per conservare la memoria della tragedia delle vittime delle foibe. È possibile seguire la diretta streaming dal sito del Comune www.comune.sassari.it.

Parteciperanno studenti e studentesse delle scuole cittadine, interverranno esuli istriani e ci saranno contributi video e di esperti e storici.