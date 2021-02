Rientrata dal Libano la Brigata Sassari: i sassarini atterrati ad Alghero

La Brigata ha nuovamente dimostrato di essere guida prestigiosa e affidabile anche nei teatri più delicati, distinguendosi in tutte le operazioni in varie zone del Libano e fornendo assistenza e sostegno alle forze armate e al popolo libanese. Questa missione, prosegue il Presidente Solinas, ha visto la Brigata Sassari come emblema e memoria storica dell’antica amicizia tra l’Italia e il Libano, al quale i fanti sardi sono legati fin dai tempi della prima missione, nel 1978.





Una missione portata a termine con successo e con apprezzamento internazionale nonostante le tante difficoltà anche legate alla pandemia in corso e al tragico evento dell’esplosione verificatasi nel porto di Beirut il 4 agosto scorso. La Sardegna, conclude il Presidente Solinas, attende la Brigata al suo rientro nell’Isola per manifestare ancora una volta la propria ammirazione e gratitudine.

Un messaggio di stima e ringraziamento per il delicato compito svolto in Libano, durante una importante missione di pace durata 6 mesi, viene rivolto alla Brigata Sassari dal Presidente della Regione Christian Solinas. Ancora una volta, dice il Presidente Solinas, i nostri fanti si sono distinti per professionalità e grande senso del dovere nella guida della missione “Leonte”, che ora viene ceduta alla Brigata alpina “Taurinense” nell’ambito della missione Unifil.