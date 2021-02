Cronaca Nella dispensa quasi 3 etti di marijuana: arrestato un 17enne

Da tempo era tenuto d'occhio dai Carabinieri della Stazione di La Maddalena, la sua abitazione era troppo frequentata, un via vai di giovani perlomeno sospetto. I militari hanno così deciso di perquisire la casa del 17enne sospettato e il loro fiuto non ha fallito: in una dispensa c'erano due buste di plastica termo sigillate contenenti circa 3 etti di marijuana, un bilancino di precisione e poco meno di 700 euro provenienti, secondo i carabinieri, dal traffico. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato e la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori di Sassari ha disposto il suo trasferimento nel centro di prima accoglienza di Bancali.