AOU Sassari: cenerentola tra le aziende sanitarie della Sardegna - Il sindacato denuncia "criticità diffuse"

Il sindacato Nursing Up, ancora una volta , si trova a denunciare la situazione drammatica in cui si trovano a vivere gli Infermieri e di conseguenza l’assistenza infermieristica nell’Aou di Sassari.





Comincia così una nota del sindacato a firma della Segreteria Provinciale rappresentata da Andrea Farris, Nicole Carboni, Salvatore Camboni, Simona Deriu e Paolo Faggioni, che aggiunge.





"L’Aou di Sassari è, secondo la recente riforma sanitaria regionale, l’unico Hub di secondo livello del Centro Nord della Sardegna oltre che, insieme a Cagliari e Nuoro, punto di riferimento per il trattamento dei Pazienti Covid +. In questi mesi non abbiamo fatto altro che denunciare l’esigua dotazione organica dei reparti della Nostra Azienda, esiguità che si è acuita con l’avvento della Pandemia che ha scoperto un nervo già dolente.





Ci chiediamo in continuazione perché l’Aou venga trattata dalla Regione come l’ultima fra le aziende sanitarie sebbene questa azienda, punto di riferimento per Emergenza/Urgenza, eroghi prestazioni per tutto il Centro Nord Sardegna. Ci chiediamo come mai non si sia potuto redare un piano di fabbisogno del personale adeguato alle nuove esigenze e si continui ad avere un tetto di spesa del personale anacronistico e troppo basso per le prestazioni richieste dalla Regione. Non si può ancora spremere il personale, molti coordinatori non riescono neanche concedere al loro personale i diritti contrattuali ( ferie e permessi orari ) perché la richiesta di assistenza e i ricoveri sono troppo elevati per gli organici attualmente presenti nei reparti internisti e nel dipartimento emergenza senza contare poi il carico assistenziale enorme che devono sopportare i colleghi di Malattie Infettive.





Un’azienda che non gode della necessaria considerazione da parte della Regione, basti pensare che ad oggi non c’è traccia fra le delibere della Giunta Regionale della Nomina del Commissario Straordinario dell’Aou di Sassari , unica azienda ad avere un commissario in proroga e non con pieni poteri.





Ci chiediamo il perché, c’è un motivo particolare ? se sì, i cittadini di Sassari e di tutta la provincia hanno diritto di capire le motivazioni che hanno portato la Giunta Regionale a questa scelta. Una proroga che di fatto impedisce la nostra dirigenza aziendale di programmare e redigere un nuovo piano di fabbisogno del personale che sia adatto alle nuove e mutate esigenze assistenziali.





Le criticità sono ovunque; i reparti necessitano di maggiore personale infermieristico. L’attività delle sale operatorie non è potuta riprendere a pieno regime per il continuo spostamento del personale verso altre unità operative. La coperta è troppo corta e ormai da mesi si cerca di sopperire a delle carenze croniche, creandone altre. Il sistema attualmente è una falla continua, così come il Nursing Up denuncia da mesi.





L’ATS, nonostante gli accordi, continua a chiamare personale infermieristico che attualmente lavora presso l’AOU. All’AOU, a quanto dicono dalla direzione, vengono sistematicamente negate l’utilizzo delle graduatorie di infermieri valide presenti nelle altre aziende sanitarie sarde. Ormai mesi che non vengono sostituite le maternità ( 34 infermiere in meno ), non viene sostituito il personale in comando, non viene sostituito il personale che gode della legge 388, non viene sostituito il personale in malattia lunga.





Non parliamo poi del Concorso a tempo indeterminato degli OSS, bandito due anni fa dall’AOU e di fatto bloccato dall’Assessorato alla Sanità senza nessun apparente motivo valido. La situazione è seria e se non vengono prese decisioni importanti che permettano alla direzione Aou di fare una politica del personale adeguata, questa condizione può solo degenerare colpendo oltre il personale, il cittadino che arriva in ospedale speranzoso di ricevere cure adeguate.





Chiediamo perciò ai vertici Regionali, ai vertici della Sanità sarda di intervenire immediatamente per correggere la situazione e dare la possibilità intervenire con assunzioni di personale infermieristico e di supporto- conclude la segreteria provinciale del Nursing Up - affinché l’Aou di Sassari riesca a reggersi sulle sue gambe e non solo sull’abnegazione del proprio personale "