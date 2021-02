Cronaca Recidiva alle norme anti Covid: donna di 44 anni sanzionata per la seconda volta

Nel giro di un paio di giorni una signora di 44 anni, originaria di Cagliari, è stata multata dai Carabinieri per aver violato l'attuale normativa anticovid riguardante il divieto di spostamento tra Comuni. E' successo a Tula dove i militari, in presenza di una nuova violazione, hanno dovuto redigere un nuovo verbale a carico della donna che pare proprio non volerne sapere di rispettare le disposizioni assunte per l'emergenza sanitaria.