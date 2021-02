Cronaca Sassari: "birretta" salata in piazzale Segni - Sanzionati gestore e 11 clienti

Il Covid non crea soltanto problemi terribili alla salute dei cittadini con conseguenze drammatiche anche all'economia, ma perfino agli avventori dei bar che non osservano le disposizioni di contenimento del contagio. Nel primo pomeriggio di ieri un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Sassari è intervenuto in piazzale Segni dove nei pressi di un bar si era formato un vero e proprio assembramento di clienti. I militari hanno proceduto alla identificazione di 11 avventori che sono stati tutti sanzionati,anche il gestore è finito nei verbali e per lui potrebbero essere conseguenze anche a livello amministrativo per quanto riguarda la sua attività.